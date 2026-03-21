Echipa pregătită de Arne Slot rămâne fără victorie de trei etape în primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate în România pe VOYO până în 2028.

Sâmbătă după-amiază, Brighton a învins-o pe Liverpool după ”dubla” lui Danny Welbeck (14', 56'). Pentru ”cormorani” a înscris Milos Kerkez în minutul 30.

Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”

Publicația GOAL i-a oferit cea mai mică notă pentru maniera în care a evoluat în Brighton - Liverpool lui Ibrahima Konate, care a fost și scos în minutul 77 de Arne Slot.

El a fost notat cu 4.

”A fost bătut de Welbeck. Nu a fost nicăieri în repriza secundă. A fost și schimbat. Nu e bun deloc”, au scris jurnaliștii englezi.

Pentru Liverpool urmează meciul cu Manchester City de pe 4 aprilie (joi, 14:45) din FA Cup. Ulterior, ”cormoranii” o vor întâlni pe PSG în turul sferturilor UEFA Champions League.

