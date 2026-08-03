FCSB a fost eliminată de Auda, scor 3-7 la general, din turul doi de Conference League. Roș-albaștrii au pierdut ambele partide cu echipa din Letonia, scor 2-3 în tur și 1-4 în retur.

Ioan Andone, dezamăgit de rezultatele echipelor românești: „Degeaba ajungi acolo”

Fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj a analizat dezastrul din cupele europene, după înfrângerea Universității Craiova din preliminariile Champions League, dar și după eliminările lui FCSB și ”U” Cluj.

Ioan Andone s-a declarat dezamăgit în urma rezultatelor echipelor românești și a scos în evidentă care deferența față de perioada în care se obțineau victorii importante în cupele europene.

„Degeaba câștigi campionatul și după ești eliminat din primul tur din cupele europene. Fiecare trebuie să își facă un plan. Noi parcă din elan, din tradiție reușeam performanțe. Cum bă să te bată ăia? (n.r. Auda) Degeaba ajungi în pe locuri de cupă europeană și tu să nu ajungi în grupe, din patru trebuie să ajungă minim două, dacă sunt trei este un an bun.

Oricine ajunge acolo trebuie să fie pregătit, nu e o experiență atât de bună, dacă ajungi în play-off și te elimină pentru că sunt buni asta.

Trebuie să ai oameni în jurul tău, nu doar antrenorul, activitatea asta de a ajunge în cupele europene este activitatea unui club.

A dispărut chestia asta, să ai oameni cu experiență care au trecut prin clipe din aceasta. Să vedem acum dacă ajunge vreo una în grupe, să vedem acum.”, a spus Ioan Andone, în exclusivitatate la VOYO Sport 1.

Denis Drăguș, principala țintă a lui FCSB

Emil Săndoi spus la VOYO Sport 1 faptul că transferul lui Denis Drăguș la FCSB ar putea să fie benefic pentru ambele părți, pentru că atacantul nu se mai află în planurile lui Trabzonspor, în timp ce roș-albaștrii au nevoie de încă un atacant.

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova a subliniat perioada salbă pe care FCSB nu depășit-o încă.

„Să știi că poată să fie benefică și pentru Denis Drăguș, dar și pentru FCSB. Pentru că trebuie să recunoaștem, are niște calități excelente, viteză de deplasare, viteză de execuție și viteză de reacție. El avut niște perioade, pentru că a avut perioade deosebite, dar după a intrat într-un con de umbră.

Și FCSB are nevoie de niște schimbări cu nume, nu cred că are nevoie de căutări în acest moment. E îngrijorător pentru fotbalul românesc în cupele europene, unde la un moment dat au făcut furori, trebuie să recunoaștem asta.”, a spus Emil Săndoi, la VOYO Sport 1.