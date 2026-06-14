Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu

Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu Serie A
SPORT.RO
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Brooke Norton-Cuffy, fundașul adus la Genoa în urmă cu doi ani, a intrat pe radarul Fiorentinei. Englezul îi poate aduce o sumă importantă omului de afaceri român.

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Dan Șucu ar putea da lovitura pe piața transferurilor. Brooke Norton-Cuffy, un fundaș dreapta de 22 de ani, le-a atras atenția oficialilor Fiorentinei. Potrivit presei italiene, gruparea viola l-a inclus pe englez pe o listă restrânsă de posibile transferuri pentru perioada următoare.

O potențială afacere de proporții

Jucătorul a sosit la Genoa de la Arsenal U21 pe 14 august 2024, în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Apărătorul lateral are un contract valabil până la data de 30 iunie 2029. După două sezoane la nivel înalt în prima ligă din Italia, cota sa de piață a înregistrat o creștere majoră, ajungând în prezent la 15 milioane de euro. 

„Fiorentina este pe urmele lui Norton-Cuffy, dar Genoa așteaptă oferte din străinătate. La orizont o mega plusvaloare”, a scris jurnalistul Carlo Danani, pentru Primocanale.

În stagiunea 2025/2026, englezul a evoluat constant, strângând 27 de apariții și acumulând 2.215 minute pe teren, în campionat. Norton-Cuffy a contribuit pe fază ofensivă cu două goluri și o pasă decisivă. Din punct de vedere disciplinar, a încasat trei cartonașe galbene și a fost eliminat o singură dată pentru cumul de avertismente.

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Conducerea așteaptă oferte din străinătate

Momentan, clubul patronat de Dan Șucu preferă să aibă răbdare. Conducerea este conștientă că fundașul are admiratori și dincolo de granițele Italiei, în special în Premier League și Bundesliga. Deși pe masa directorului sportiv Diego Lopez nu există oferte oficiale la jumătatea lunii iunie, situația se poate schimba rapid, mai notează sursa citată.

Fabio Paratici, noul responsabil cu transferurile de la Fiorentina, urmează să decidă pașii următori imediat ce se va întoarce dintr-o călătorie de afaceri din Statele Unite, unde s-a întâlnit cu patronatul clubului. Oficialii din Florența trebuie să hotărască dacă vor lansa imediat o ofensivă pentru Norton-Cuffy sau dacă vor aștepta posibile plecări din lotul antrenat de Grosso pentru a face loc. Jucătorul se află în vacanță până la începutul lunii iulie, moment în care este așteptat în cantonamentul echipei, la Moena.

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