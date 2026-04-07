Chiar dacă mai este până la finalul sezonului, Real Madrid pregătește campania de transferuri din vară.

Fundașul francez de la Liverpool - Ibrahima Konate, care în luna mai va împlini 27 de ani, se află în ultimele șase luni de contract cu echipa de pe Anfield și este o țintă atractivă pentru Real Madrid, în contextul în care poate fi transferat gratis în vară. În acest moment, Liverpool vrea să-i prelungească înțelegerea, dar în același timp Real Madrid a reluat negocierile și încearcă să-l convingă să schimbe echipa.

La finalul acestei întreceri, Real Madrid îi va pierde pe Antonio Rudiger, David Alaba și Dani Carvajal, ajunși la final de contract. Eder Militao are, de asemenea, probleme cu accidentările, astfel că șefii clubului caută forțe proaspete pentru compartimentul defensiv.

Astfel, Ibrahima Konate, fundașul francez ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro și crescut de Paris FC, este o țintă pentru Real Madrid! Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.

Până acum, Konate a bifat 174 de partide pentru cei de la Liverpool, pentru care a și marcat de șapte ori. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro, iar în acest timp a și oferit patru pase decisive pentru gruparea din Premier League, campionat care se vede pe VOYO!

Real ar da o adevărată lovitură prin venirea lui Konate, care e foarte tentat să accepte propunerea clubului din Madrid.