Salah mai are puțin peste 12 luni de valabilitate din prelungirea contractului pe doi ani pe care a semnat-o în aprilie anul trecut, iar în ultimele șase luni poate să bată palma cu orice echipă.

Mohamed Salah, din ce în ce mai aproape de plecarea de la Liverpool

Salah a fost puternic asociat cu o plecare de pe Anfield în ianuarie, după o tiradă către club în urma remizei cu 3-3 a lui Liverpool contra lui ​​Leeds din decembrie.

„Nu-mi vine să cred că stau pe bancă timp de 90 de minute. A treia oară pe bancă, cred că pentru prima dată în cariera mea. Sunt foarte, foarte dezamăgit. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul anilor și mai ales sezonul trecut. Acum stau pe bancă și nu știu de ce.

Se pare că m-a scos din joc clubul. Asta simt și eu. Cred că e foarte clar că cineva a vrut să dea toată vina pe mine”, a spus Salah la momentul respectiv. El le-a prezentat ulterior scuze coechipierilor pentru ieșirea sa.

Revenirea „Faraonului”

Salah a revenit în grație sub conducerea antrenorului principal Arne Slot în ultimele săptămâni, fiind titular în fiecare dintre ultimele cinci meciuri ale lui Liverpool în campionat.

„Faraonul” a jucat un rol principal în victoria lui Liverpol cu 3-0 în FA Cup împotriva lui Brighton, marcând un gol și oferind o altă pasă decisivă. Campioana en-titre din Premier League s-a calificat ușor în runda următoare a competiției.

Bilanțul lui Salah în sezonul curent

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a fost implicat direct în patru goluri în ultimele șase meciuri. Salah a ajuns acum la patru goluri și a oferit încă șase pase decisive în Premier League, în sezonul curent.

Cu toate acestea, Salah este departe de a egala performanțele din stagiunea precedentă, când a marcat de 29 de ori în campionat și a terminat sezonul cu 18 pase decisive.

Vrea un salariu „faraonic”

O plecare în vară este „din ce în ce mai probabilă”, potrivit BBC Sport, citat de goal.com. Mutarea depinde de posibilitatea de a îndeplini cerințele salariale mari ale lui Salah.

Starul „The Reds” este cel mai bine plătit jucător al clubului, alături de căpitanul Virgil van Dijk, care a semnat și el un nou contract cu Liverpool anul trecut.

De serviciile lui Salah sunt interesate mai multe echipe din Saudi Pro League, în timp ce un transfer în Statele Unite reprezintă, de asemenea, o posibilitate. Și echipele din MLS țin cont de pretențiile jucătorului.