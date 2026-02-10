NEWS ALERT Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație

Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație Premier League
„Telenovela” Mohamed Salah se apropie de sfârșit.

Al IttihadMohamed SalahLiverpool
Dat ca și plecat de sezoane încoace, Mohamed Salah se pare că s-a decis să părăsească formația de pe „Anfield” la sfârșitul sezonului.

Informația vine din Franța, unde Footmercato anunță că impresarul fotbalistului egiptean este în discuții avansate cu Al-Ittihad, club din Liga Pro din Arabia Saudită.

Mohamed Salah este în discuții avansate cu Al-Ittihad

„Salah este mult mai deschis la o sosire în Arabia Saudită. Acest lucru ar putea satisface toate părțile. Liverpool ar primi o taxă de transfer”, scrie sursa citată.

Winger-ul în vârstă de 33 de ani a fost și anul trecut asociat cu mai multe echipa din zona Golfului, după cum Sport.ro v-a prezentat, în mai multe rânduri, aici.

Al-Ittihad, club de la care a plecat zilele trecute Karim Benzema, nu o duce genial în campionatul intern. Formația din Jeddah ocupă poziția #7 cu 34 de puncte adunate după 20 de etape.

Mohamed Salah, la rândul lui, parcurge un sezon modest, cu doar șase goluri și șase pase decisive livrate în 25 de meciuri adunate în toate competițiile.

Cotat la 30 de milioane de euro, Salah evoluează la Liverpool din anul 2017, când „Cormoranii” transferau 42 de milioane în conturile celor de la AS Roma. 426 meciuri, 251 de goluri și 119 pase decisive sunt cifrele sale, până în momentul redactării acestui articol.

Pe Salah îl vom putea vedea în acțiune chiar mâine, 11 februarie, când Liverpool va face deplasarea pe terenul nou-promovatei Sunderland, în cadrul etapei #26 din Premier League, campionat ce se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

