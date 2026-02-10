Dat ca și plecat de sezoane încoace, Mohamed Salah se pare că s-a decis să părăsească formația de pe „Anfield” la sfârșitul sezonului.

Informația vine din Franța, unde Footmercato anunță că impresarul fotbalistului egiptean este în discuții avansate cu Al-Ittihad, club din Liga Pro din Arabia Saudită.

Mohamed Salah este în discuții avansate cu Al-Ittihad

„Salah este mult mai deschis la o sosire în Arabia Saudită. Acest lucru ar putea satisface toate părțile. Liverpool ar primi o taxă de transfer”, scrie sursa citată.

Winger-ul în vârstă de 33 de ani a fost și anul trecut asociat cu mai multe echipa din zona Golfului, după cum Sport.ro v-a prezentat, în mai multe rânduri, aici.

Al-Ittihad, club de la care a plecat zilele trecute Karim Benzema, nu o duce genial în campionatul intern. Formația din Jeddah ocupă poziția #7 cu 34 de puncte adunate după 20 de etape.

Mohamed Salah, la rândul lui, parcurge un sezon modest, cu doar șase goluri și șase pase decisive livrate în 25 de meciuri adunate în toate competițiile.