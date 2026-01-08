Liverpool se pregătește să facă o achiziție importantă pe piața transferurilor, o tranzacție de 100 de milioane de euro pentru un jucător care l-ar putea înlocui pe Mohamed Salah (33 de ani) pe Anfield.

Bradley Barcola de la PSG, ținta lui Liverpool

Francezul Bradley Barcola (23 de ani), extrema stânga de la PSG ce poate evolua și în flancul drept al atacului, este considerat de conducerea „cormoranilor” ca fiind fotbalistul perfect pentru a păstra forța echipei după plecarea „Faraonului” de pe Anfield.

De asemenea, francezul pe care Liverpool îl vizează este deschis unei noi provocări, considerând Premier League a fi o opțiune serioasă.

Liverpool ia în calcul o abordare oficială pentru Bradley Barcola, în luna curentă, pentru a testa hotărârea lui PSG, conform Fichajes, citat de Transfer News Live.

Nemulțumit de statutul de la PSG

Deși joacă des sub conducerea lui Luis Enrique, Barcola este frustrat de rolul său la Paris, în special din cauza lipsei unei titularizări garantate și a schimbărilor frecvente de poziție.

În plus, sosirea lui Desire Doue a adăugat și mai multă concurență, forțând rotațiile și limitând oportunitățile lui Barcola pe flancul său stâng preferat.

Liverpool îl vede pe Barcola ca pe o investiție pe termen lung în atac și, în mod crucial, ca pe un viitor succesor al lui Mohamed Salah.

Prin urmare, se pare că șefii „cormoranilor” sunt dispuși să plătească până la 100 de milioane de euro pentru a realiza tranzacția.

PSG nu va ceda ușor, în mod normal. Așadar, dacă Barcola nu insistă în mod activ pentru o mutare, orice transfer din ianuarie ar fi dificil de finalizat.

