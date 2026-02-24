Starul egiptean de la Liverpool a avut o prestație cenușie cu Nottingham Forest și a fost schimbat de Arne Slot după 77 de minute.

„Cormoranii” s-au impus cu 1-0 în cele din urmă, grație reușitei lui Mac Allister din minutul 90+7.

Salah, criticat de Sam Allardyce: „Se comportă ca un bebeluș”

Mohamed Salah nu a fost mulțumit cu schimbarea efectuată de Arne Slot și și-a arătat din plin nemulțumirea pe bancă.

Sam Allardyce, selecționerul Angliei care a stat doar un meci pe banca englezilor și a plecat cu scandal, l-a „taxat” pe starul egiptean. Antrenorul nu este de acord cu ceea ce a făcut Salah și l-a criticat aspru pe fotbalistul „cormoranilor”.

„Mohamed Salah trebuie să o încaseze, să se așeze și să se asigure că începe să marcheze. Oprește-te din a-l critica pe Arne Slot atunci când e vina ta că nu marchezi și ești schimbat. Nu poate să fie dezamăgit când e schimbat și nu marchează sau creează (n.r. ocazii).

Pare să fie un fel de blocaj mental, pentru că nu mai e doar o perioadă, e tot sezonul. E o îngrijorare pentru Liverpool și pentru el.

Trebuie să nu mai afișeze neplăcerea sa privind situația de pe teren. Du-te, bate la ușa managerului și spune-i. Nu o face în fața tuturor. Se comportă ca un bebeluș“, a spus fostul selecționer al Angliei, potrivit dailymail.co.uk.

Salah are 28 de meciuri jucate pentru Liverpool în acest sezon, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere opt pase decisive.

30 de milioane de euro este cota atacantului de bandă de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.