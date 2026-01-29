Starul de pe Anfield se află pe radarul șeicilor din Arabia Saudită, dar acum a intrat și un gigant din UEFA Champions League pe fir.



Mohamed Salah, pe lista lui Galatasaray



Potrivit Transfermarkt, Mohamed Salah ar fi ajuns pe lista de achiziții a turcilor de la Galatasaray. "Faraonul" și-a prelungit contractul cu Liverpool până în vara anului 2027, dar englezii scriu că o eventuală plecare a acestuia nu trebuie exclusă.



Până să plece la Cupa Africii, Salah s-a contrat în mai multe rânduri cu managerul Arne Slot. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la finalul sezonului, pentru că și antrenorul olandez riscă să fie pus pe liber de Liverpool. Totul depinde de cum va decurge a doua parte a acestui sezon.



Mohamed Salah a fost de neoprit în sezonul 2024/2025, când a terminat pe primul loc atât în clasamentul marcatorilor, cât și în cel al pasatorilor decisivi din Premier League. Salah a marcat 29 de goluri și a livrat 18 pase de gol, în campionatul precedent.



Acum, Salah are cifre mult mai slabe. El a înscris doar patru goluri și a oferit tot atâtea pase de gol, în 15 etape disputate.



VIDEO Liverpool, învinsă de Bournemouth în runda precedentă



În etapa precedentă din Premier League, Liverpool a suferit un eșec surprinzător împotriva celor de la Bournemouth, scor 2-3, în direct pe VOYO. "Cormoranii" ocupă doar locul 6 în Premier League.

