Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB: "Da, e adevărat!"

Thomas Neubert revine la FCSB. Al patrulea mandat ca preparator fizic

Preparatorul fizic Thomas Neubert (57 de ani) se întoarce la FCSB, a anunțat Gigi Becali, duminică. Germanul părăsise echipa în martie, atunci când de la fosta campioană au mai demisionat antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

La aproximativ patru luni distanță, Neubert, care a fost adus în România de la Laurențiu Regehcampf, a decis să revină la FCSB. "Da, este adevărat. Neubert s-a întors", a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.