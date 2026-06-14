Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB: "Da, e adevărat!"

Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB: &quot;Da, e adevărat!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat o revenire importantă în staff-ul celor de la FCSB pentru sezonul viitor.

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Thomas Neubert revine la FCSB. Al patrulea mandat ca preparator fizic

Preparatorul fizic Thomas Neubert (57 de ani) se întoarce la FCSB, a anunțat Gigi Becali, duminică. Germanul părăsise echipa în martie, atunci când de la fosta campioană au mai demisionat antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

La aproximativ patru luni distanță, Neubert, care a fost adus în România de la Laurențiu Regehcampf, a decis să revină la FCSB. "Da, este adevărat. Neubert s-a întors", a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.

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Vlad Chiricheș era favoritul lui Thomas Neubert de la FCSB

Întrebat care a fost cel mai bine pregătit jucător alături de care a lucrat, Neubert a răspuns fără să stea pe gânduri: Iasmin Latovlevici. Totuși, preparatorul fizic a mărturisit că are un alt preferat, Vlad Chiricheș. 

”Pentru mine, cel mai bine pregătit și cel mai bun jucător din punct de vedere fizic a fost Iasmin Latovlevici, dar am un alt preferat din punct de vedere al pregătirii. 

Este Vlad Chiricheș! Cum s-a pregătit el în ultimii zece ani, cât de disciplinat este și cu nutriția, și cu antrenamentele fizice, este un exemplu pentru orice copil și pentru orice jucător din România. Îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat, dar, din păcate, dacă Gigi a decis cum a decis, asta este”, a spus Thomas Neubert pentru PRO TV și Sport.ro.

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