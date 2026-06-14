De șapte ori campion mondial în F1, Hamilton și-a găsit cu greu cuvintele după triumful de la Barcelona.

Ce a spus Lewis Hamilton după victoria din MP al Cataloniei

Pilotul Lewis Hamilton a lăudat strategia echipei Ferrari după victoria de la Barcelona:

"În primul rând, trebuie să încep prin a spune un mare mulțumesc tuturor celor de aici, tuturor celor de la Ferrari, lui Fred pentru că a crezut în mine și m-a adus în această echipă. Părea imposibil, dar echipa a continuat să mă susțină, am făcut foarte multe progrese. Și am cea mai bună bază de fani pe care și-ar putea-o dori vreodată un sportiv.

Toți sunt speciali în felul lor, dar acesta este cu totul altceva. Am urmărit succesul Ferrari când eram mai tânăr și visam la o victorie aici. Toată lumea a muncit atât de mult pentru asta, toți merită acest moment. Sper ca acesta să fie primul dintre multe altele. Forza Ferrari", a declarat britanicul.

George Russell a avut și el un mesaj special pentru Hamilton: "Felicitări uriașe pentru Hamilton, deoarece muncește enorm și chiar merită acest rezultat. Mă bucur să fiu din nou pe podium și să fi avut o cursă curată, fără probleme, dar Ferrari au fost foarte puternici astăzi, așa că trebuie să continuăm să forțăm.

Ultimele stinturi au fost dificile, dar este bine să fiu din nou aici. Ritmul lui Lewis de astăzi a fost incredibil, cred că Ferrari vin tare din urmă.", a spus pilotul Mercedes AMG, la finalul cursei.

Și Lando Norris l-a felicitat pe Lewis Hamilton după această cursă: "În primul rând vreau să-l felicit pe Lewis, mă bucur pentru tine, prietene. Ne-am oferit o șansă în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva, am avut și puțin noroc în situația cu Antonelli. Băieții aceștia pur și simplu fac o treabă mai bună, așa că trebuie să continuăm să muncim din greu și să depunem în continuare tot efortul necesar", a declarat campionul en-titre.

Strategie perfectă pentru Lewis Hamilton la Barcelona

Lewis Hamilton a pornit cursa de la Barcelona de pe locul 2, în spatele lui George Russell. Pilotul Ferrari a început cu pneuri soft, iar după numai 12 tururi a intrat la boxe.

Ferrari a mizat pe o strategie cu trei opriri la boxe în cazul lui Hamilton, iar pariul a fost unul câștigat. În turul 28, Hamilton a trecut pe pneuri medii. Șansa britanicului a fost ieșirea în decor a lui Fernando Alonso, din turul 41.

Spaniolul a ieșit pe iarbă și a anunțat că mașina sa nu mai pornește, iar oficialii au hotărât să aplice Virtual Safety Car. Hamilton a profitat, a schimbat pentru a treia oară pneurile, iar din acel moment nu a mai cedat locul 1.

În urma acestei curse, Lewis Hamilton a ajuns la 106 victorii în Formula 1. Record absolut în acest sport.

Următoarea cursă va avea loc pe 28 iunie, în Austria, pe circuitul Red Bull Ring.