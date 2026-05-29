După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, care se vede în direct pe VOYO, Liverpool a bifat 17 victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 12 înfrângeri.
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€
La finalul sezonului, ”cormoranii” s-au despărțit de Mohamed Salah după nouă ani. Egipteanul a jucat 74 de minute în ultimul meci de la Liverpool, în fața suporterilor de pe Anfield (1-1 vs. Brentford).
Cum Salah va lăsa un mare gol în compartimentul ofensiv al lui Arne Slot, Liverpool trebuie neapărat să-i găsească un înlocuitor în fereastra de transferuri din această vară.
Conform Fichajes.net, principala țintă a ”cormoranilor” este Yan Diomande, atacantul lateral de la Red Bull Leipzig care este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și care mai are contract cu gruparea din Bundesliga până în 2030.
Diomande are 19 ani și a bifat la primul său sezon în Bundesliga a bifat 36 de apariții pentru Leipzig, și-a trecut în cont 13 reușite și, pe deasupra, a oferit și zece pase decisive.
Rămâne de văzut cât va fi nevoită să plătească Liveprool pentru Diomande. Având în vedere că înțelegerea contractuală a fotbalistului nu expiră prea curând cu Leipzig, suma nu va fi deloc mică.
Salah pleacă de la Liverpool după nouă ani. Recordurile sale
- Cele mai multe goluri într-un sezon de 38 de meciuri în Premier League: 32 de goluri în sezonul 2017–2018
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat cel puțin 20 de goluri în 8 sezoane consecutive: 2017–2025
- Cel mai rapid jucător Liverpool care a ajuns la 50 de goluri în Premier League: în 69 de meciuri
- Cel mai bun marcator al Liverpool în Premier League: 183 de goluri în 284 de meciuri
- Cel mai bun marcator străin din istoria Premier League: 184 de goluri, egalând recordul lui Sergio Agüero
- Primul jucător din istoria Premier League care a marcat și a oferit pase decisive în 11 meciuri diferite într-un singur sezon
- Cel mai rapid jucător care a atins 30 de contribuții la goluri într-un sezon de Premier League: în 18 meciuri
- Primul jucător care a marcat și a oferit pase decisive în 37 de meciuri diferite de Premier League: depășindu-l pe Wayne Rooney
- Primul jucător care a înregistrat cel puțin 15 goluri și 15 pase decisive într-un sezon de Premier League: 2024–2025
- Cel mai bun marcator al Liverpool în competițiile europene: 50 de goluri
- Cel mai bun marcator african din istoria UEFA Champions League: depășindu-l pe Didier Drogba în 2024
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat 20 de goluri în 7 sezoane consecutive
- Al treilea cel mai bun marcator din istoria Liverpool: 229 de goluri, depășindu-l pe Billy Liddell
- Primul jucător din Premier League care a atins 100 de contribuții la goluri în 100 de meciuri: alăturându-se lui Alan Shearer, Thierry Henry și Robin van Persie
- Cel mai bun marcator al Liverpool în deplasare în toate competițiile: 100 de goluri
- Primul jucător din istoria Premier League care a înregistrat cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive înainte de Crăciun