Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€

La finalul sezonului, ”cormoranii” s-au despărțit de Mohamed Salah după nouă ani. Egipteanul a jucat 74 de minute în ultimul meci de la Liverpool, în fața suporterilor de pe Anfield (1-1 vs. Brentford).

Cum Salah va lăsa un mare gol în compartimentul ofensiv al lui Arne Slot, Liverpool trebuie neapărat să-i găsească un înlocuitor în fereastra de transferuri din această vară.

Conform Fichajes.net, principala țintă a ”cormoranilor” este Yan Diomande, atacantul lateral de la Red Bull Leipzig care este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și care mai are contract cu gruparea din Bundesliga până în 2030.

Diomande are 19 ani și a bifat la primul său sezon în Bundesliga a bifat 36 de apariții pentru Leipzig, și-a trecut în cont 13 reușite și, pe deasupra, a oferit și zece pase decisive.

Rămâne de văzut cât va fi nevoită să plătească Liveprool pentru Diomande. Având în vedere că înțelegerea contractuală a fotbalistului nu expiră prea curând cu Leipzig, suma nu va fi deloc mică.

