OFICIAL Primul mare transfer al verii: 44,000,000 de euro!

Primul mare transfer al verii: 44,000,000 de euro! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Napoli și Manchester United au oficializat acordul care îl are în prim-plan pe un internațional danez.

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Rasmus HojlundNapoliManchester United
Din articol

Napoli l-a transferat definitiv pe atacantul internaţional danez Rasmus Hojlund de la Manchester United. Afacerea s-a realizat pentru 44 de milioane de euro.

Hojlund, în vârstă de 23 de ani, a fost luat de United, în 2023, de la Atalanta Bergamo, pentru suma iniţială de 64 de milioane de lire sterline (n.r. - 74 milioane de euro), plus bonusuri condiționate de anumite clauze, în valoare de 8 milioane de lire.

Danezul a marcat însă doar 14 goluri în 62 de meciuri de Premier League şi a petrecut sezonul trecut, la Napoli, sub forma de împrumut. Acum, gruparea din Serie A l-a transferat definitiv, în urma calificării în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor. O clauză contractuală prevedea această mutare, încă din vara anului trecut.

În total, Manchester United a încasat 50 de milioane de euro de la Napoli, în schimbul lui Hojlund, aici fiind inclusă și valoarea împrumutului pentru sezonul recent încheiat.

Rasmus Hojlund a devenit jucătorul lui Napoli, după perioada petrecută la Manchester United

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Rasmus Hojlund, în Genoa - Napoli / Foto IMAGO
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Potrivit Agerpres, clubul din Premier League a anunțat, în mod oficial, despărțirea de vârful danez: "Rasmus Hojlund s-a transferat definitiv la Napoli. Toţi cei de la club îi doresc lui Rasmus tot binele în viitor".

United se întărește, aducând un fotbalist de Serie A

În timp ce un jucător părăseşte Old Trafford cu destinaţia Serie A, altul se pregăteşte să plece în direcția opusă. Manchester United este aproape de a finaliza transferul mijlocaşului brazilian Ederson de la Atalanta Bergamo, după ce s-a pus de acord cu clubul italian, care va încasa 40,5 milioane de lire sterline, plus bonusuri care pot ajunge la 4,5 milioane de lire sterline.

Ederson (26 ani) urmează să semneze un contract valabil până în 2030 cu Manchester United, cu opţiune pentru un sezon suplimentar. Oficializarea înţelegerii se va produce la începutul lunii iulie.

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