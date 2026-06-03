Napoli l-a transferat definitiv pe atacantul internaţional danez Rasmus Hojlund de la Manchester United. Afacerea s-a realizat pentru 44 de milioane de euro.

Hojlund, în vârstă de 23 de ani, a fost luat de United, în 2023, de la Atalanta Bergamo, pentru suma iniţială de 64 de milioane de lire sterline (n.r. - 74 milioane de euro), plus bonusuri condiționate de anumite clauze, în valoare de 8 milioane de lire.

Danezul a marcat însă doar 14 goluri în 62 de meciuri de Premier League şi a petrecut sezonul trecut, la Napoli, sub forma de împrumut. Acum, gruparea din Serie A l-a transferat definitiv, în urma calificării în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor. O clauză contractuală prevedea această mutare, încă din vara anului trecut.

În total, Manchester United a încasat 50 de milioane de euro de la Napoli, în schimbul lui Hojlund, aici fiind inclusă și valoarea împrumutului pentru sezonul recent încheiat.