Manchester United a semnat un contract cu MALTA, intelegerea a fost pusa la secret de autoritatile din micutul stat

Intelegerea dintre United si guvernul Maltei a declansat un scandal in tara din Mediterana, dupa ce oficialii au refuzat sa comunice cate milioane de euro vor plati.

Presa din Malta scrie ca guvernul a refuzat sa raspunda unei solicitari oficiale facute in baza directivei Freedom of Information a UE, pentru a transmite o copie a contractului de marketing incheiat cu Manchester United luna trecuta. Printre alte argumente date pentru refuz, Malta Tourism Authority a precizat ca intelegerea este catalogata ca „secret comercial”, desi au fost folosite fonduri din bugetul statului. Institutia nu a dezvaluit nici cate bilete va primi la fiecare meci al lui Manchester United si nici cine va intra in posesia lor sau care sunt criteriile de acordare.

Conform contractului, Malta a devenit partenerul turistic oficial la clubului englez, ceea ce inseamna ca sloganul „Visit Malta” va aparea pe site-ul oficial al clubului si pe panotajul stadionului Old Trafford. Konrad Mizzi, ministrul Turismului din Malta, spera sa beneficieze de expunerea pe care brandul Manchester United o are in Asia si Marea Britanie pentru a trage noi vizitatori pe arhipelagul cu 495.000 de locuitori din Marea Mediterana, dar nu a transmis cum va putea fi masurat succesul colaborarii cu clubul britanic.

Luna trecuta, The Sunday Times of Malta a obtinut informatia ca, pentru cei trei ani de contract, se vor plati 20 de milioane de euro din bugetul statului maltez. In 2008, MTA a mai avut un astfel de contract cu un club englez, Sheffield United, dar guvernul maltez a comunicat atunci deschis ca platea doar 450.000 de euro pentru parteneriat.