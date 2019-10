Manchester United vrea sa isi schimbe politica de transferuri si sa nu mai iroseasca sute de milioane de euro

„Diavolii” vor colabora cu o firma spaniola care detine informatii despre 100.000 de fotbalisti, ca sa nu mai risipeasca banii in perioada de mercato.

Manchester United a cheltuit in aceasta vara 159 de milioane de euro, pentru transferurile lui Harry Maguire (Leicester / 87 milioane euro), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace / 55 milioane euro) si Daniel James (Swansea / 17 milioane euro), dar echipa se afla pe locul 12 in Premier League si are unul dinre cele mai slabe starturi de campionat din ultimii 30 de ani (9 puncte dupa 8 etape jucate). Clubul vrea insa sa reduca cheltuielile cu transferurile, dupa ce a dat gres cu Paul Pogba, Alexis Sanchez sau Romelu Lukaku, jucatori transferati pe sume imense si care au primit salarii colosale, fara ca rezultatele echipei sa se imbunatateasca. Clubul vrea sa aduca tineri cu potential, care sa coste mult mai putin si sa se integreze mai rapid, si nu se va mai angaja in licitatii cu Manchester City, Chelsea sau PSG, ca pana acum.

In acest moment, managerul Ole Gunnar Solskjaer si antrenorul Mike Phelan au la dispozitie o retea globala de scouteri, care le prezinta fotbalistii de interes, iar cei doi il anunta pe Ed Woodward, executive vice-chairman al clubului, care are sarcina sa negocieze si sa ii transfere pe cei remarcati. Incepand din aceasta iarna, managerul lui United vrea sa apeleze la firma Driblab din Madrid, care detine o baza de date amanuntita cu 100.000 de fotbalisti din intreaga lume. Compania tine sub observatie 100 de ligi si jucatori incepand cu varsta de 16 ani, iar in afara de contractele cu 12 cluburi spaniole ea ofera deja informatii pentru Nottingham Forest. Dintre cluburile din Premier League, Liverpool si Everton au apelat deja la serviciile unor firme cu baze de date similare.