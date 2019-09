MAI CEVA CA RONALDO! Merge 650 de km pentru a se tunde! Un STAR al lui Manchester United face orice pentru a arata bine

Un jucator de la Manchester United parcurge o distanta imensa pentru a se tunde.

Mijlocasul celor de la Manchester United, Daniel James, in varsta de 21 de ani face eforturi uriase pentru a arata bine. Jucatorul venit de la Swansea in aceasta vara in schimbul a 17 milioane de euro, parcurge 650 de km pentru a obtine coafura perfecta.

Fostul jucator al celor de la Swansea calatoreste pana in orasul galez inaintea meciurilor pentru a se tunde. Mijlocasul nu are incredere in nimeni altcineva decat in stilistul sau, Rhys Bell, care are salon in orasul fostei sale echipe.

"Daniel nu are incredere in nimeni altcineva cu parul sau si incearca sa mearga la Rhys ori de cate ori poate inaintea meciurilor. Ii place sa aiba o tunsoare norocoasa si pana acum functioneaza perfect. Este o distanta ciudata sa calatoresti pentru o tunsoare, dar Daniel considera ca merita", a declarat un apropiat al mijlocasului.

Daniel James a reusit un gol la debutul sau pentru Manchester United si a fost numit "Jucatorul lunii" pentru performantele sale din luna august. A jucat 5 partide in tricoul "diavolilor rosii" si a inscris de 3 ori in actualul sezon.