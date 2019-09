SALARIU COLOSAL cerut de Pogba pentru a ramane la Manchester United! Conditia esentiala pentru prelungirea contractului: au inceput negocierile

Paul Pogba a fost dorit cu insistenta in aceasta vara de Zidane la Real Madrid, insa cluburile nu s-au inteles si jucatorul nu a mai plecat.

Manchester United a inceput negocierile cu Paul Pogba si Mino Raiola in vederea semnarii unui nou contract. Conform celor de la Goal, jucatorul isi doreste un salariu 600.000 euro pe saptamana, adica 35 de milioane de euro pe an pentru a semna prelungirea cu gruparea de pe "Old Traford". Cu acest salariu, Pobga ar deveni cel mai bine platit jucator din Premier League.

Pogba mai are contract cu Manchester United pana in 2021 si clubul ar fi fortat sa il vanda vara viitoare pentru a nu-l pierde gratis.

Mijlocasul de 26 de ani s-a transferat in 2016 de la Juventus la Manchester United pentru 105 milioane de euro si de atunci a reusit sa castige Europa League si Cupa Ligii din Anglia.