Manchester United isi poate rezolva problema din atac! Un fost jucator de la AC Milan vrea o noua provocare: "Faceti-mi o oferta, nu am nevoie de bani!"

Manchester United se confruta cu probleme serioase in atac dupa ce s-a accidentat si Marcus Rashford.

Este vorba despre Keisuke Honda. Fostul jucator al Milanului este pregatit sa vina la clubul de pe "Old Traford" si sa ajute echipa.

Japonezul a postat pe contul de Twitter un mesaj direct catre conducerea lui Manchester United in care spune: "Faceti-mi o oferta. Nu vreau bani, dar vreau sa joc la o echipa minunata si cu niste colegi minunati!"

Keisuke Honda a ajuns la 33 de ani si este liber de contract. Mijlocasul ofensiv a jucat in Europa la VVV Venlo in Olanda, la TSKA Moscova in Rusia si la AC Milan in Italia. Honda are 81 de partide in Serie A in care a reusit sa dea 9 goluri si 10 pase de gol.

Ultimul japonez care a evoluat pentru Manchester United este Shinji Kagawa.