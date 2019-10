Mai jos NU SE POATE! Dezastru la Manchester United in Europa League: "Diavolii" au reusit o contraperformanta istorica

Manchester United a facut din nou un joc rusinos in aceasta seara in deplasarea din Olanda la AZ Alkmaar. Meciul s-a incheiat cu scorul 0-0 si United a reusit contraperformanta de a nu da nici macar un sut pe poarta. Este prima oara in istoria clubului cand se intampla asa ceva in Europa League.

Solskjaer are probleme mari la Manchester United si este luata in calcul o eventuala demitere a tehnicianului.

Manchester United este pe primul loc in Grupa L din Europa League cu patru puncte. In primul meci "diavolii" i-au invins cu greu pe Astana cu 1-0.

In Premier League, Manchester United ocupa doar modestul loc 10 cu noua puncte dupa sapte etape.

Man United failed to have a single shot on target for the first time in their history in the Europa League. pic.twitter.com/BMfxUGTyeU