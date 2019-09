La doar 17 ani va castiga 1.4 milioane pe an! Pustiul minune care i-a impresionat pe cei de la Manchester United

Mason Greenwood va incasa 25.000 de lire pe saptamana, dupa ce a avansat la prima echipa a "diavolilor rosii"

Atacantul in varsta de 17 ani a debutat cu prima echipa a lui Manchester United si are 4 aparitii pana in prezent in Premier League cu un total de 47 de minute de joc, lasand impresii foarte bune in urma prestatiilor sale. Sefii lui United au fost impresionati de tanarul atacant, astfel ca ii negociaza salariul, care ar ajunge in jurul sumei de 1.4 milioane pe an.

Antrenorul celor de la United il caracterizeaza pe Greenwood ca fiind "cel mai natural finalizator de la club", ceea ce demonstreaza ca englezul va fi un om de baza in cadrul echipei. Greenwood este cotat la 7 milioane de euro pe transfermarkt. A jucat pentru echipa U18 a celor de la Manchester United unde a bifat 34 de aparitii, 34 de goluri marcate si 9 assist-uri.