Atacantul român Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a învins-o pe Gudja cu scorul de 2-0 (1-0), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Maltei.

Ciolacu a deschis scorul din penalty (43), celălalt gol al gazdelor fiind reuşit de vârful brazilian Maxuell Samurai (65), din pasa românului.

”1 goal + 1 assist = 3 points”, a postat Ciolacu după victorie.

Fostul atacant al echipelor Rapid şi FCU Craiova, care are 11 goluri înscrise și 4 pase decisive în 22 de partide în acest campionat, a evoluat 67 de minute.

Andrei Ciolacu, locul 4 în topul golgheterilor

În clasament, Floriana ocupă primul loc, cu 57 de puncte, urmată de Hamrun Spartans, 55 de puncte, Sliema Wanderers, 43 de puncte, Marsaxlokk, 37 de puncte, Hibernians, 34 de puncte, Birkirkara, 33 de puncte, etc.

Ciolacu ocupă locul al patrulea în clasamentul golgheterilor, scrie Agerpres, devansat de Luke Montebello (Hamrun), 20 goluri, Yuri Messias (Marsaxlokk) şi Kemar Reid (Floriana), câte 13 goluri.

”Sunt rapidist și voi rămâne mereu rapidist!”

Într-un dialog cu Sport.ro de la începutul acestui an, fostul atacant giuleștean Andrei Ciolacu, acum golgheter și câștigător de trofee sezon de sezon în Malta, a argumentat de ce Rapidul de astăzi poate fi considerat continuatorul vechiului club, dispărut după falimentul din anul 2016.

”Sunt rapidist înainte de a ajunge să joc în Giulești și voi rămâne mereu rapidist! Am prins și era Copos, și era Cristescu, și Rapidul pe moarte al lui Moraru.

Acum, acest Rapid al domnului Șucu tinde să fie ca vechiul Rapid, o echipă care an de an este pretendentă la titlu și la participarea în cupele europene, o echipă cu stabilitate financiară, care cumpără jucători și are o schemă de marketing foarte bună, un Rapid al tuturor, copii, femei, bătrâni, cu un stadion nou, cu un suflu nou.

Inclusiv faptul că Rapid plătește datoriile societății vechi, și vorbim despre sume importante, dovedește acest lucru”, a explicat pentru Sport.ro Andrei Ciolacu.

Foto: Birkirkara FC