Partida Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League , va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30 și va putea fi urmărit în format LIVE pe platforma VOYO .

Manchester City vine după victoria 3-0 din meciul cu Chelsea, din runda trecută de Premier League. Cetățenii se află pe locul doi în clasament, la șase „lungimi” de Arsenal, dar au un meci în minus.

De cealaltă parte, „tunarii” sunt lider în Premier League cu 70 de puncte. Arsenal vine după înfrângerea din etapa trecută cu Bournemouth, scor 1-2.

Ultimul duel direct dintre cele două combatante la titlul din Premier League a avut loc în EFL Cup și s-a încheiat cu victoria echipei lui Pep Guardiola, scor 2-0.

Pep Guardiola, în gardă înaintea derby-ului cu Arsenal

Antrenorul spaniol a vorbit despre importanța duelului cu Arsenal de pe „Etihad Stadium” și a scos în evidență punctele tari ale echipei antrenate de Mikel Arteta.

Pep Guardiola a spus clar că o înfrângere în acest derby ar însemna că Manchester City nu va mai avea nicio șansă să câștige campionatul.

„Dacă pierdem, s-a terminat. Sunt foarte puternici în toate compartimentele. La dueluri, la fizic — dacă le permiți să-și dezvolte jocul fără să fii agresiv, construiesc foarte bine. (n.r. David) Raya este extraordinar. Nici nu mai are rost să vorbim despre fazele fixe. De aceea sunt ceea ce sunt. Lideri în Premier League tot sezonul, iar de aceea sunt mândru că sunt acolo și că îi provocăm.

Dacă jucăm cum am făcut-o timp de 95 de minute (n.r. ca pe Wembley) și ei joacă la fel ca atunci, vom câștiga. Dar fotbalul este imprevizibil. Îl cunosc puțin pe Mikel; sigur vor schimba ceva, iar noi trebuie să fim pregătiți.”, a spus Pep Guardiola, conform Goal.com.