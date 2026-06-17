Se pregătește transferul lui Radu Drăgușin: "Revenire de senzație!"

Deși mai are patru ani de contract cu Tottenham, Drăgușin ar putea schimba echipa în această vară din dorința de a evolua constant. Stoperul român are șanse importante de a reveni în Italia, iar Tuttosport scrie în ediția de miercuri despre posibilul transfer la Juventus.

Juventus va încerca transferul lui Radu Drăgușin de la Juventus

"Numele pentru defensiva lui Juventus reprezintă o revenire de senzație", a titrat Tuttosport.

Ziarul italian susține că frații impresari Giuffrida, Gabriele și Valerio, l-au propus pe Radu Drăgușin directorului sportiv de la Juventus, Marco Ottolini. Torinezii evaluează acum posibilitatea de a-l readuce la echipă pe fundașul care a aparținut de "Bătrâna Doamnă" în perioada 2018-2023.

Tuttosport susține că Tottenham caută și ea să îl vândă pe Drăgușin în această vară, mai ales că tocmai a rezolvat transferul unui fundaș central de top, olandezul Jan Paul van Hecke, de la Brighton.

Tottenham ar aștepta între 20 și 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin. Suma este considerată abordabilă de Juventus, care ar putea finanța această mutare din vânzarea lui Tarik Muharemovic - stoperul bosniac de la Sassuolo de la care deține în continuare 50% din drepturile federative.

Transferul lui Drăgușin la Juventus are șanse mari de reușită și datorită faptului că directorul sportiv al italienilor este Marco Ottolini (46 de ani), cel care îl cunoaște foarte bine pe român din perioada Genoa.

Juventus a încheiat dezamăgitor ultimul sezon, pe locul 6, ratând calificarea în Champions League. Printre fundașii centrali de la echipa condusă de Luciano Spalletti se numără Bremer (29 de ani), Pierre Kalulu (26 de ani), Lloyd Kelly (27 de ani) și Federico Gatti (27 de ani).