Donnarumma, gafă uriașă în Manchester City - Arsenal

Manchester City a deschis scorul în minutul 16 după o fază spectaculoasă reușită de Rayan Cherki, dar bucuria ”cetățenilor” a durat doar două minute. Arsenal a restabilit egalitatea, profitând de o gafă uriașă a lui Gianluigi Donnarumma.

Portarul italian a vrut să degajeze o minge, dar Kai Havertz a ajuns la timp pentru a bloca, iar mingea s-a dus direct în poarta lui Manchester City. Pentru german, acesta a fost primul gol al sezonului în Premier League.

Pentru Arsenal, un rezultat de egalitate pe Etihad ar reprezenta un nou pas spre titlu. Manchester City ar rămâne la o distanță de șase puncte, cu un meci în minus față de ”tunari”.