Ce a spus Mikel Arteta după gestul viral al unui fan Manchester City

Arsenal tremură în lupta la titlu cu Manchester City, după ce „tunarii” au pierdut în etapa trecută, scor 1-2, cu Bournemouth.

„Cetățenii” au profitat de acest insucces al lui Arsenal și s-au apropiat la șase puncte de liderul din Premier League, înaintea meciului direct și cu o partidă mai puțin disputată.

Ce a spus Mikel Arteta despre ironia fanului „cetățenilor”

Înaintea partidei cu Sporting, din returul „sferturilor” Champions League, Mikel Arteta a fost întrebat despre reacția suporterului lui Manchester City care a devenit rapid virală.

Antrenorul „tunarilor” nu a acordat mare importanță subiectului și a explicat că nu îl interesează astfel de gesturi.

„Un fan, vrei să spui? Asta e doar o singură persoană din cei 60.000 de suporteri incredibili pe care îi avem de fiecare dată pe Emirates.

Nu mă impresionează asta.”, a spus Mikel Arteta.