Ce a spus Mikel Arteta după gestul viral al unui fan Manchester City

Ce a spus Mikel Arteta după gestul viral al unui fan Manchester City Premier League
Mikel Arteta a fost întrebat despre fanul viral al lui Manchester City.

Arsenal tremură în lupta la titlu cu Manchester City, după ce „tunarii” au pierdut în etapa trecută, scor 1-2, cu Bournemouth.

„Cetățenii” au profitat de acest insucces al lui Arsenal și s-au apropiat la șase puncte de liderul din Premier League, înaintea meciului direct și cu o partidă mai puțin disputată.

Ce a spus Mikel Arteta despre ironia fanului „cetățenilor”

Înaintea partidei cu Sporting, din returul „sferturilor” Champions League, Mikel Arteta a fost întrebat despre reacția suporterului lui Manchester City care a devenit rapid virală.

Antrenorul „tunarilor” nu a acordat mare importanță subiectului și a explicat că nu îl interesează astfel de gesturi.

„Un fan, vrei să spui? Asta e doar o singură persoană din cei 60.000 de suporteri incredibili pe care îi avem de fiecare dată pe Emirates.

Nu mă impresionează asta.”, a spus Mikel Arteta.

După un gol marcat de echipa lui Pep Guardiola camera s-a mutat pe fanul „cetățenilor”. Acesta s-a prefăcut că bea dintr-o sticlă de apă care era inscripționat logoul lui Arsenal și a transmis că Manchester City va încheia campioana în acest sezon și Arsenal va rata cucerirea titlului în Premier League încă o dată.

Lupta la titlu în Premier League a fost reanimată după victoria lui Manchester City, 3-0 cu Chelsea.

În următoarea etapă, Arsenal și Manchester City se întâlnesc pe terenul „cetățenilor”. Partida va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și va avea loc duminică, 19 aprilie, de la 18:30.

RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
Arsenal - Bournemouth 1-2 | Surpriză pe VOYO în meciul-spectacol din Premier League
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport | Drăgușin „tremură“, De Zerbi suferă, iar Arsenal cedează surprinzător
Sporting - Arsenal 0-1, pe Sport.ro! „Tunarii” obțin un succes uriaș în prelungiri
U BT Cluj e la înălțime: jucătorii incluși în a doua echipă ideală a BKT EuroCup
Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top
Lamine Yamal nu se joacă: ce i-a cerut starul lui Cholo Simeone înainte de Atletico - Barcelona
Unde se află cea mai tânără galerie din România. Copiii bat tobele și țin steagurile ridicate până la ultimul minut
A venit răspunsul pentru Barcelona de la UEFA! Ce a decis forul european după faza controversată cu Atletico Madrid
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Clujul i-a dat încă o lecție Bucureștiului. Diferență mare în timpul momentului de reculegere pentru Mircea Lucescu

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Bölöni, verdict tăios despre personajul care și-a făcut KO rivalii din țară: „Nu vine din fotbalul mare!“



Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top
Unde se află cea mai tânără galerie din România. Copiii bat tobele și țin steagurile ridicate până la ultimul minut
E gata! Oficialii lui Inter i-au decis soarta lui Cristi Chivu după parcursul din Serie A
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
A venit răspunsul pentru Barcelona de la UEFA! Ce a decis forul european după faza controversată cu Atletico Madrid
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

