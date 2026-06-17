GALERIE FOTO Oleksandr Romanchuk a devenit tătic! Soția ucraineanului este o adevărată păpușă

Oleksandr Romanchuk a devenit tătic! Soția ucraineanului este o adevărată păpușă Superliga
SPORT.RO
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Oleksandr Romanchuk traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. 

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Oleksandr Romanchuklia romanchukUniversitatea Craiova
Din articol

După un sezon excelent alături de Universitatea Craiova, fundașul ucrainean a devenit tată pentru prima dată.

Fotbalistul și soția sa, Lina, și-au mărit familia odată cu venirea pe lume a micuței Mia. Romanchuk a publicat mai multe imagini emoționante pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Oleksandr Romanchuk a devenit tătic

Lina, iubita lui Oleksandr Romanchuk

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La scurt timp după anunț, Universitatea Craiova i-a transmis un mesaj public fundașului ucrainean.

„Oleksandr Romanchuk a devenit tătic! Felicitări din partea familiei alb-albastre și bine ai venit pe lume, Mia Romanchuk!”, au scris oltenii.

Povestea de dragoste dintre Oleksandr și Lina durează de mai mulți ani. Cei doi sunt împreună încă din tinerețe și s-au căsătorit în vara anului 2025, în orașul natal al fotbalistului, Kolomyia, din Ucraina.

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