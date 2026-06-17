După un sezon excelent alături de Universitatea Craiova, fundașul ucrainean a devenit tată pentru prima dată.

Fotbalistul și soția sa, Lina, și-au mărit familia odată cu venirea pe lume a micuței Mia. Romanchuk a publicat mai multe imagini emoționante pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Oleksandr Romanchuk a devenit tătic