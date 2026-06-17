După un sezon excelent alături de Universitatea Craiova, fundașul ucrainean a devenit tată pentru prima dată.
Fotbalistul și soția sa, Lina, și-au mărit familia odată cu venirea pe lume a micuței Mia. Romanchuk a publicat mai multe imagini emoționante pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Oleksandr Romanchuk a devenit tătic
La scurt timp după anunț, Universitatea Craiova i-a transmis un mesaj public fundașului ucrainean.
„Oleksandr Romanchuk a devenit tătic! Felicitări din partea familiei alb-albastre și bine ai venit pe lume, Mia Romanchuk!”, au scris oltenii.
Povestea de dragoste dintre Oleksandr și Lina durează de mai mulți ani. Cei doi sunt împreună încă din tinerețe și s-au căsătorit în vara anului 2025, în orașul natal al fotbalistului, Kolomyia, din Ucraina.