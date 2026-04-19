de Dan CHILOM

Ce dispută avem astăzi în Premier League! Manchester primește vizita celor de la Arsenal, în derby-ul pentru titlul de campioană a Angliei. Dacă am fi fost în Italia, s-ar fi numit “Derby Scudetto”.

Cele două formații sunt despărțite de 6 puncte, însă “cetățenii” au un meci în minus, iar în cazul unei victorii azi, finalul de campionat poate deveni realmente incendiar!

Manchester City - Arsenal | Echipe probabile

City: Donnarumma – Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Zubimendi; Norgaard, Rice; Martinelli , Eze, Trossard; Gyokeres

Cele mai importante absențe din lotul celor două formații sunt Odeegard și Saka de la Arsenal, iar Ruben Dias de la City.

Cele două rivale de azi au cele mai bune atacuri din PL:

City 63 goluri, Arsenal 62 goluri.

Manchester City - Arsenal | Cote pariuri

Casele de pariuri din Albion o dau favorită la victorie pe trupa lui Pep Guardiola, care are o cotă de 1.90 la victorie.

Egalul este cotat cu 3.60

Arsenal are o cotă de 4.10 pentru un succes

Guardiola îl conduce la meciurile directe pe Arteta cu scorul de 9-4.

Doar 3 meciuri s-au terminat nedecise între cei doi.

În ultimele 10 confruntări directe, “cetățenii” îi conduc pe “tunari” cu 4-3.

City are un ascendent moral pentru că a reușit să învingă în finala EFL Cup, scor 2-0, adjudecând deja un trofeu intern.

Un astfel de meci nu avea cum să nu îl aibă la centru pe Anthony Taylor, experimentatul arbitru de 47 de ani care acordă în medie 3,78 cartonașe galbene pe meci și 0,18 roșii.

Sugestia Sport.ro: pauză sau final X.