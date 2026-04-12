Chelsea - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30. "Cetățenii", obligați să câștige pentru a se apropia de Arsenal

Ambele formații par obligate să câștige pentru a rămâne în cursa pentru obiectivele stabilite. Chelsea, acum pe locul 6, vizează clasarea pe o poziție care să ducă în Champions League, în timp ce Manchester City are nevoie de un parcurs perfect pentru a-i "sufla" titlul lui Arsenal.

Chelsea nu traversează deloc cea mai bună perioadă. Londonezii au pierdut trei dintre ultimele patru partide din Premier League și au coborât până pe locul 6, cu 48 de puncte, 4 sub Liverpool și 6 sub Aston Villa.

De partea cealaltă, Manchester City e pe 2, cu 61 de puncte, 9 sub liderul Arsenal, însă formația pregătită de Pep Guardiola are două meciuri în minus, dar și un duel direct rămas de disputat cu "tunarii".

La conferința de presă de dinainte de joc, Pep Guardiola a subliniat că Manchester City este obligată să câștige toate cele 8 meciuri care i-au rămas de disputat în acest sezon de Premier League.

"Nu are sens să mai vorbim despre Arsenal dacă nu câștigăm pe Stamford Bridge. Toată lumea știe asta. Trebuie să câștigăm toate meciurile. Nu avem voie să facem nici măcar un egal", a spus Pep Guardiola.

Sâmbătă, Arsenal a pierdut pe teren propriu contra lui Bournemouth, scor 1-2, iar "tunarii" încep să aibă emoții serioase în privința unei posibile reveniri a lui Manchester City în lupta la titlu.