VIDEO Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Guardiola după ce a văzut gafa lui Donnarumma

Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Guardiola după ce a văzut gafa lui Donnarumma Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City - Arsenal, LIVE, pe VOYO.

TAGS:
Pep GuardiolaManchester CityGianluigi DonnarummaManchester City - Arsenal
Din articol
  1. Cele mai importante faze din Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League, pot fi urmărite pe Sport.ro, iar meciul în format LIVE pe platforma VOYO.

În minutul 16, Manchester City a deschis scorul după gafa de senzație a lui Rayan Cherki, dar avantajul ”cetățenilor” a fost anulat două minute mai târziu de gafa monumentală a lui Gianluigi Donnarumma.

Cum a fost surprins Pep Guardiola la marginea terenului, după gafa lui Donnarumma

Portarul italian a vrut să degajeze o minge, dar Kai Havertz a ajuns la timp pentru a bloca, iar mingea s-a dus direct în poarta lui Manchester City. Pentru german, acesta a fost primul gol al sezonului în Premier League.

Imediat după golul lui Havertz, camerele TV l-au surprins pe Guardiola șocat la marginea terenului. Antrenorul catalan și-a pus mâinile în cap în timp ce și-a întors privirea către cei din staff-ul său.

Înainte de această partidă, Pep Guardiola a subliniat importanța unei victorii. A comparat meciul cu Arsenal cu o ”finală” și a spus că, în cazul unei înfrângeri, socotelile cu privire la titlu s-ar încheia definitiv.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO - Gafa lui Gianluigi Donnarumma, care a dus la golul de 1-1 marcat de Arsenal

Manchester City - Arsenal | Echipele de start:

  • Man. City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland
  • Rezerve: Trafford - Ait-Nouri, Ake, Foden, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones
  • Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Havertz, Eze
  • Rezerve: Kepa, Dowman, Gabriel Jesus, Gyokeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Norgaard, Trossard, White
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester City - Arsenal 2-1. ”Cetățenii” câștigă derby-ul sezonului din Premier League
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Arsenal 2-1. ”Cetățenii” câștigă derby-ul sezonului din Premier League
Manchester City o bate pe Arsenal și relansează lupta la titlu! Nebunie în Premier League
Direct din Bănie, Victor Angelescu a spus cât se termină Craiova - Rapid
Petrolul - Hermannstadt 1-1: derby-ul suferinței, încheiat indecis
Faza meciului: ce a făcut Erling Haaland după ce Gabriel i-a rupt bluza
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Gigi Becali e gata să-l ia la FCSB: ”O să purtăm o discuție”

Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia

Ce a spus Antonio Conte despre Chivu după dezastrul din campionat: „Am subestimat puțin”

Kylian Mbappe, făcut praf de un fost mare internațional francez: ”Este un eșec și timpul nu este de partea lui”

Bombă la Real Madrid! Jose Mourinho, revenire spectaculoasă



Recomandarile redactiei
Manchester City - Arsenal 2-1. ”Cetățenii” câștigă derby-ul sezonului din Premier League
Direct din Bănie, Victor Angelescu a spus cât se termină Craiova - Rapid
Faza meciului: ce a făcut Erling Haaland după ce Gabriel i-a rupt bluza
Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!
Decizia luată de Rapid cu privire la Alex Dobre + cine va purta banderola în Bănie
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
Italienii sunt penibili! Pentru ei, cel mai bun fotbalist de la EURO 2024 este un titular din Squadra Azzurra
CITESTE SI
stirileprotv Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi. Produsul fusese retras din peste 1.000 de magazine

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!