Cele mai importante faze din Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League

În minutul 16, Manchester City a deschis scorul după gafa de senzație a lui Rayan Cherki, dar avantajul ”cetățenilor” a fost anulat două minute mai târziu de gafa monumentală a lui Gianluigi Donnarumma.

Cum a fost surprins Pep Guardiola la marginea terenului, după gafa lui Donnarumma

Portarul italian a vrut să degajeze o minge, dar Kai Havertz a ajuns la timp pentru a bloca, iar mingea s-a dus direct în poarta lui Manchester City. Pentru german, acesta a fost primul gol al sezonului în Premier League.

Imediat după golul lui Havertz, camerele TV l-au surprins pe Guardiola șocat la marginea terenului. Antrenorul catalan și-a pus mâinile în cap în timp ce și-a întors privirea către cei din staff-ul său.

Înainte de această partidă, Pep Guardiola a subliniat importanța unei victorii. A comparat meciul cu Arsenal cu o ”finală” și a spus că, în cazul unei înfrângeri, socotelile cu privire la titlu s-ar încheia definitiv.