Cele mai importante faze din Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League, pot fi urmărite pe Sport.ro.

Erling Haaland (25 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Manchester City - Arsenal, derby important pentru lupta la titlu din Premier League.

Erling Haaland, faza meciului: s-a ales cu bluza ruptă după un duel cu Gabriel!

După două minute, norvegianul a avut o nouă șansă de a înscrie, dar Gabriel, fundașul lui Arsenal, a vrut cu orice preț să-l oprească. La finalul duelului, atacantul lui Manchester City s-a ales cu bluza termică ruptă.

Preț de câteva secunde, Haaland a avut un dialog mai aprins cu arbitrul Anthony Taylor, iar apoi și-a aruncat în tribune bluza ruptă, spre bucuria unui suporter. Atacantul a continuat partida doar cu tricoul de joc.

Pe parcursul partidei, Haaland și Gabriel au avut mai multe dueluri tensionate, iar în minutul 83 ambii au primit cartonaș ”galben” din partea centralului.

Pentru Haaland, acesta a fost golul cu numărul 34 în 46 de partide disputate pentru Manchester City în toate competițiile, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.