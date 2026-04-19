Faza meciului: ce a făcut Erling Haaland după ce Gabriel i-a rupt bluza Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City - Arsenal este LIVE pe VOYO.

TAGS:
Din articol

Erling Haaland (25 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Manchester City - Arsenal, derby important pentru lupta la titlu din Premier League.

Erling Haaland, faza meciului: s-a ales cu bluza ruptă după un duel cu Gabriel!

După două minute, norvegianul a avut o nouă șansă de a înscrie, dar Gabriel, fundașul lui Arsenal, a vrut cu orice preț să-l oprească. La finalul duelului, atacantul lui Manchester City s-a ales cu bluza termică ruptă.

Preț de câteva secunde, Haaland a avut un dialog mai aprins cu arbitrul Anthony Taylor, iar apoi și-a aruncat în tribune bluza ruptă, spre bucuria unui suporter. Atacantul a continuat partida doar cu tricoul de joc.

Pe parcursul partidei, Haaland și Gabriel au avut mai multe dueluri tensionate, iar în minutul 83 ambii au primit cartonaș ”galben” din partea centralului.

Pentru Haaland, acesta a fost golul cu numărul 34 în 46 de partide disputate pentru Manchester City în toate competițiile, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.

Publicitate

Manchester City - Arsenal | Echipele de start:

  • Man. City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland
  • Rezerve: Trafford - Ait-Nouri, Ake, Foden, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones
  • Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Havertz, Eze
  • Rezerve: Kepa, Dowman, Gabriel Jesus, Gyokeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Norgaard, Trossard, White
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!