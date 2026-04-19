”Cetățenii” au câștigat meciul cu Arsenal de pe teren propriu, crucial în lupta pentru titlu din Premier League, și s-au apropiat la doar trei puncte de ”tunari” cu șase etape înainte de finalul sezonului.

Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 16, după o fază personală superbă, dar bucuria gazdelor nu a durat mult. Kai Havertz a punctat pentru 1-1 două minute mai târziu, profitând de o gafă monumentală a portarului Gianluigi Donnarumma.

Manchester City - Arsenal 2-1. ”Cetățenii” fac un pas important spre titlu

Repriza secundă a început cu ocazii periculoase pentru Arsenal, dar tot Manchester City a fost cea care a dat lovitura, prin Erling Haaland, care a punctat cu un șut din alunecare, la care Raya nu a avut nicio șansă.

Astfel, City s-a apropiat de rivala Arsenal și continuă să spere la titlu, în contextul în care are și un meci în minus față de ”tunari”.

Înainte de această partidă, Pep Guardiola a subliniat importanța unei victorii. A comparat meciul cu Arsenal cu o ”finală” și a spus că, în cazul unei înfrângeri, socotelile cu privire la titlu s-ar încheia definitiv.

În următoarea etapă, Arsenal se va duela pe teren propriu cu Newcastle, iar Manchester City se va deplasa la penultima clasată Burnley.

Programul lui Manchester City până la finalul sezonului:

Burnley - Manchester City

Everton - Manchester City

Manchester City - Brentford

Bournemouth - Manchester City

Manchester City - Aston Villa

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului:

Arsenal - Newcastle

Arsenal - Fulham

West Ham - Arsenal

Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Arsenal

Clasamentul din Premier League, după Manchester City - Arsenal: