Liverpool si Chelsea se lupta pentru "noul Pirlo"! Italianul de senzatie care poate ajunge in Premier League

Un pusti italian a starnit interesul unora dintre fortele Europei.

Sandro Tonali, a carui porecla este "noul Pirlo", este un mijlocas care joaca in Serie B, la Brescia. In ciuda faptului ca nu a intrat inca in fotbalul mare italian, el a impresionat prin prestatiile sale si a fost deja ochit de mari cluburi din Europa, printre care Liverpool si Chelsea.

Interesul celor de la Liverpool pentru Tonali a fost confirmat de presedintele clubului Brescia, Massimo Cellino.

De partea cealalta, cei de la Chelsea sunt gata sa dea 20 de milioane pentru pustiul de 18 ani.

Sandro Tonali a fost inclus si pe lista lotului nationalei Italiei de catre selectionerul Roberto Mancini si este cotat la 15 milioane de euro.