Real Madrid, acord pentru transferul lui Hazard! Reactia starului de la Chelsea: "Nu ma mai intrebati, stiti deja raspunsul!"

Eden Hazard este foarte aproape de un transfer la Real Madrid.

Eden Hazard este foarte aproape de un transfer la Real Madrid. Starul lui Chelsea, al carui contract expira in iunie 2020, este o prioritate pentru madrileni, iar negocierile sunt avansate.

Intr-un interviu pentru France Football, Hazard a fost intrebat daca va merge la Real, si a oferit un raspuns cat se poate de clar: "Stii foarte bine. Ma intrebi, dar stii care va fi raspunsul, asa ca mai bine nu ma mai intreba."

Conform publicatiei spaniole La Jugada Financiera, exista deja un precontract intre Hazard si Real Madrid. Belgianul de 28 de ani urmeaza sa semneze un contract de 13 milioane de euro pe sezon, la care se adauga si bonusuri ce pot ajunge la 3,5 milioane de euro.

Negocierile dintre cele doua cluburi se poarta in jurul sumei de 100 de milioane de euro, tinand cont si de faptul ca in vara Hazard intra in ultimul an de contract cu Chelsea.