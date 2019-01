OFICIAL! Higuain pleaca la Chelsea, Milan l-a luat pe golgheterul dorit de Real si Barcelona. Afacerea zilei

AC Milan a dat lovitura!

AC Milan a ajuns la un acord cu Genoa pentru transferul atacantului polonez Krzysztof Piatek, care permite despartirea de Gonzalo Higuain, dorit cu insistenta de Chelsea.

AC Milan va plati 35 milioane euro pentru Piatek, 23 ani, care are doua selectii pentru Polonia si care in acest sezon a marcat 19 goluri (13 in campionat si 6 in cupa) in 21 de meciuri in toate competitiile pentru Genoa.

Chelsea il va imprumuta pe Higuain pana la finele sezonului si are o optiune de prelungire de inca 12 luni a acordului.

In 15 meciuri in Serie A, Higuain a marcat 6 goluri si spera sa-si revina sub comanda lui Maurizio Sarri, pe care l-a avut antrenor la Napoli in sezonul 2015/2016, cand a devenit golgheterul campionatului cu 36 goluri, record all-time egalat in Italia.

Daca Higuain va ajunge la Chelsea, Alvaro Morata va avea cale deschisa pentru Atletico Madrid, clubul sau din copilarie.