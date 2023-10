UPDATE JOI 26 OCTOMBRIE Jurnalistul italian Fabrizio Romano confirmă suspendarea de 10 luni a lui Sandro Tonali, care îl obligă și la 8 luni de participare la reabilitare. Fotbalistul urmează să revină în activitate în august 2024, astfel că nu va fi inclus în lotul pentru EURO 2024.

Miercuri seară Tonali a jucat în Newcastle - Dortmund, scor 0-1 în grupele UEFA Champions League.

???? BREAKING: Sandro Tonali has been banned for 10 month due to gambling addition scandal plus also 8 months of participation in gambling rehab plan.

Tonali, suspended for 10 months from football activities — back August 2024.

