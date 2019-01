BREAKING NEWS | Gonzalo Higuain, oficial jucatorul lui Chelsea! Anuntul facut de clubul londonez

Atacantul argentinian, Gonzalo Higuain, a semnat miercuri seara cu Chelsea dupa ce a trecut vizita medicala. Higuain a fost imprumutat pentru urmatoarele 6 luni la Chelsea - el mai are contract cu Juventus Torino pana in iunie 2021.

Maurizio Sarri a confirmat in conferinta de presa de dinaintea returului semifinalei de Cupa Ligii contra lui Tottenham ca venirea lui Higuain e iminenta. Iar cei de la Chelsea au anuntat oficial mutarea!

Totusi, venirea lui Higuain vine prea tarziu pentru ca debutul acestuia sa fie chiar in partida cu Tottenham - termenul limita pentru inregistrarea jucatorului era la pranz. Astfel, debutul ar urma sa aiba loc duminica impotriva celor de la Sheffield Wednesday in Cupa Angliei.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! ????#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL