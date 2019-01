Isi bat recordul de transfer pentru DIAMANTUL din Premier League! Borussia Dortmund da 55 de milioane pe fotbalistul care NU vrea la City sau Chelsea

Dortmund se pregateste pentru plecarea lui Pulisic la Chelsea.

Vandut cu 65 de milioane de euro, Pulisic va fi inlocuit de Zaha de la Crystal Palace! Cel putin acesta e planul sefilor Borussiei, care sunt pregatiti sa dea nu mai putin de 55 de milioane in schimbul fotbalistului de 26 de ani. Zaha a fost aproape atat de City, cat si de Chelsea, insa Palace a tinut la bani si a avut de partea sa si dorinta jucatorului de a continua. Acum, Zaha isi propune sa contribuie la evitarea retrogradarii cu Palace, apoi sa accepte provocarea Champions League si sa mearga la Dortmund.

In cazul in care transferul se face, Zaha ar deveni cel mai scump transfer din istoria Borussiei Dortmund. In acest moment, recordul BVB este Andre Schurrle, cumparat cu 30 de milioane de la Wolfsburg in 2016.