John Terry, atacat de caini! Intreg momentul a fost filmat! Cum a fost surprins fostul capitan de la Chelsea!

Terry a publicat clipul pe contul sau de Instagram.

Fostul capitan de legenda de la Chelsea , John Terry, a ales un mod neobisnuit de a-si petrece timpul liber. Internationul englez este acum antrenor secund pentru Aston Villa, iar in weekend a remizat, scor 2-2, cu Hull City. In loc sa isi petreaca timpul cu familia, Terry a preferat sa experimenteze atacaul a doi ciobanesti germani, fiecare cantarind 40 de kilograme.

John Terry a avut alaturi de el instructorul celor doi caini in momentul in care acestia s-au napustit catre bratele fostului fotbalist. "O, Doamne, wow! O, Doamne", a strigat Terry. Fostul capitan a fost uimit de puterea cu care cei doi l-au atacat, dar era perfect in siguranta, datorita costumului special pentru un astfel de antrenament. In tot acest timp, sotia lui Terry se amuza copios in timp ce inregistra intreg momentul.

Fostul jucator al lui Chelsea a facut public clipul pe contul sau de Instagram, unde a strans peste 50.000 de mii de aprecieri in doar jumatate de ora.