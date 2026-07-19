Una caldă, alta rece pentru Andrei Rațiu! Liverpool nu l-a avut pe listă, dar un club uriaș ar sta ”la pândă”

Una caldă, alta rece pentru Andrei Rațiu! Liverpool nu l-a avut pe listă, dar un club uriaș ar sta ”la pândă” Stranieri
SPORT.RO
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În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Andrei Rațiu ar putea ajunge pe Anfield, la Liverpool.

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Andrei RatiuLiverpoolBarcelona
Din articol

”Cormoranii” au suferit în flancul drept al apărării, iar având în vedere că Andoni Iraola a preluat echipa în vară, britanicii au susținut că fotbalistul român care a jucat sub comanda antrenorului s-ar afla pe lista clubului.

O veste rea și una bună pentru Andrei Rațiu

Totuși, conform jurnalistului englez David Lynch, Liverpool nu ia în considerare transferul lui Andrei Rațiu pentru a acoperi postul de fundaș dreapta.

De fapt, internaționalul român nu s-a aflat niciodată pe lista ”Cormoranilor” de pe Anfield. 

Cu toate acestea, internaționalul român care este sub contract cu Rayo Vallecano până în 2030 primește o veste bună. 

Potrivit cotidianului Sport, Barcelona nu a abandonat complet ideea de a-l transfera pe internaționalul român, iar transferul s-ar putea rezilia chiar în această vară, în funcție de ceea ce se va întâmpla cu Jules Kounde.

  • 18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Cifrele lui Andrei Rațiu

  • Rayo Vallecano: 102 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • SD Huesca: 73 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Villarreal CF B: 62 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • ADO Den Haag: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Villarreal: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
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