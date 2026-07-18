Jeremy Jacquet, adus de la Stade Rennais, și Victor Munoz, adus de la CA Osasuna, sunt singurele transferuri efectuate de Liverpool până acum, în această perioadă de mercato.

Jacquet a fost transferat pentru 63,6 milioane de euro, în timp ce pentru Munoz s-au plătit 40 de milioane de euro

Contract pe cinci ani pentru următorul transfer al lui Liverpool: ”Mijlocaș de top”

Jurnalistul Florian Plettenberg a scris pe rețelele social media că Samuel Martinez, un puști de 17 ani din Columbia, urmează să facă vizita medicală la Liverpool.

El va fi transferat de la Atletico Nacional pentru un milion de dolari (aproape 900.000 de euro) și se va alătura lotului de pe Anfield la anul, când va împlini 18 ani.

”Samuel Martinez e pe drum spre Liverpool pentru vizita medicală, cu agentul Daniel Neumuller. Mijlocașul de top talentat, în vârstă de 17 ani, o să se alăture lui Liverpool de la Atletico Nacional într-un deal care valorează un milion de dolari, plus o clauză de revânzare.

După ce va trece de vizita medicală, Martinez va semna un contract pe cinci ani. El se va alătura oficial lui Liverpool anul viitor, după ce va face 18 ani pe 5 aprilie”, a scris jurnalistul Florian Plettenberg pe rețelele social media.