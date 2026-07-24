Surpriză uriașă! Liverpool vrea să ”răpească” starul de 140.000.000€ de la Real Madrid: ”Mutare senzațională”

Surpriză uriașă! Liverpool vrea să ”răpească” starul de 140.000.000€ de la Real Madrid: ”Mutare senzațională” Premier League
SPORT.RO
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Șoc pe piața transferurilor.

TAGS:
ViniciusLiverpoolPremier LeagueReal Madrid
Din articol

Surpriză uriașă! Liverpool vrea să ”răpească” starul de 140.000.000€ de la Real Madrid: ”Mutare senzațională”

Potrivit jurnalistului Ramon Alvarez de Mon, citat de portalul de specialitate Transfer News Live, Liverpool ține un ochi pe situația lui Vinicius de la Real Madrid. Brazilianul este cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Sursa menționată a sugerat că Liverpool ar fi gata să facă o ”mutare senzațională” și să-l transfere din postura de jucător liber de contract în 2027, când înțelegerea atacantului lateral brazilian cu gruparea ”blanco” expiră.

”Liverpool speră să le răspundă celor de la Real Madrid cu aceeași monedă, după transferurile grauite ale lui Trent Alexander-Arnold și Ibrahima Konate”, mai scrie Transfer News Live.

Vinicius la Liverpool, furtul secolului

Transferul Vinicius la Liverpool pe gratis ar putea fi considerat o mare lovitură pentru ”cormorani” și ar putea fi descris drept unul dintre ”furturile secolului” în fotbal.

Istoria a oferit de-a lungul timpului deja câteva mutări similare, cum ar fi Lewandowski la Bayern, Pirlo la Juventus, Campbell la Arsenal sau Pogba la Juventus.

Chiar dacă transferul brazilianului în Premier League pare de domeniul fantasticului, mai ales că și-a expus în nenumărate rânduri dorința de a deveni o legendă la Real Madrid, în fotbal totul e posibil.

Rămâne astfel de văzut ce se va întâmpla cu Vinicius, care a înscris 128 de goluri și a oferit 100 de pase decisive în 375 de apariții bifate în toate competițiile la echipa de pe ”Bernabeu”.

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