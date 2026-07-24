Surpriză uriașă! Liverpool vrea să ”răpească” starul de 140.000.000€ de la Real Madrid: ”Mutare senzațională”

Potrivit jurnalistului Ramon Alvarez de Mon, citat de portalul de specialitate Transfer News Live, Liverpool ține un ochi pe situația lui Vinicius de la Real Madrid. Brazilianul este cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Sursa menționată a sugerat că Liverpool ar fi gata să facă o ”mutare senzațională” și să-l transfere din postura de jucător liber de contract în 2027, când înțelegerea atacantului lateral brazilian cu gruparea ”blanco” expiră.

”Liverpool speră să le răspundă celor de la Real Madrid cu aceeași monedă, după transferurile grauite ale lui Trent Alexander-Arnold și Ibrahima Konate”, mai scrie Transfer News Live.