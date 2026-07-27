Clubul din Miercurea Ciuc a pierdut fără drept de apel primele două meciuri din noul sezon: 0-3 vs Farul Constanța și 0-2 vs FCSB.

Pentru FCSB urmează meciul decisiv cu FK Auda din turul 2 al Conference League, joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. În manșa tur, letonii s-au impus dramatic în Ghencea, scor 3-2.

Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat

Basarab Panduru este de părere că FK Csikszereda are cel mai modest joc din Liga 1 la ora actuală:

"FCSB a dat gol rapid, după şi-a permis să facă ce vrea. Te-a ajutat şi adversarul, care după părerea mea este cel mai slab. E devreme, este cu antrenor nou, poate că nu e corect să vorbeşti după două etape, dar este cel mai slăbuţ adversar după două etape.

FCSB îşi pregăteşte meciul de Conference, care este important. Le-a dat minute tuturor. Victorie meritată, cu o echipă slăbuţă în faţă", a declarat fostul internațional, pentru Prima Sport.

6 puncte pentru FCSB

Deși în cupele europene a debutat cu stângul, FCSB are un start foarte bun în Liga 1. Elevii lui Marius Baciu au câștigat în prima rundă contra celor de la FC Argeș, scor 2-0, iar acum au repetat acest scor și la Miercurea Ciuc.

Duelul cu FK Csikszereda a fost decis în primul sfert de oră. Risto Radunovic a deschis scorul în minutul 3 cu o execuție superbă, iar Dennis Politic a majorat diferența cu un șut violent de la marginea careului.

După returul cu FK Auda, FCSB va primi vizita celor de la Farul Constanța.