Fundașul lateral, născut în Scoția la Glasgow, s-a despărțit de Liverpool după nouă ani. Robertson a fost adus pe Anfield în era Jurgen Klopp, antrenor care l-a clădit și l-a făcut unul dintre cei mai în formă fundași laterali din lume, la un moment dat.

Cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate, Robertson a plecat de la Liverpool după ce a bifat 378 de apariții în toate competițiile, a înscris 14 goluri, a oferit 69 de pase decisive și a câștigat tot ce se putea pe Anfield.

Fanii lui Liverpool au răbufnit la adresa celor de la Tottenham: ”Nu aveți dreptul să-l numiți așa pe Robertson”

Într-o postare publicată de Tottenham pe rețelele sociale, în care Robertson apare îmbrăcat în echipamentul noii sale echipe, londonezii au folosit mesajul ”Noile culori ale lui Robbo”, formulare care i-a făcut pe fanii lui Liverpool să ia cu asalt secțiunea de comentarii.

Suporterii ”cormoranilor” au fost deranjați de faptul că Tottenham l-a prezentat pe Robertson drept ”Robbo” și au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

”Nu aveți dreptul să-l numiți așa pe Robertson”, ”Pentru voi e domnul Robertson” sau ”Robbo îi spunem doar noi”, sunt câteva dintre comentariile apărute la postarea de pe Facebook.