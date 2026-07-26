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Fotbalistul francez Bradley Barcola nu-şi va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain, care expiră în 2028, informează L'Equipe.

Bradley Barcola vrea să plece de la PSG

Bradley Barcola a decis să aştepte până după Cupa Mondială înainte de a lua o hotărâre definitivă privind prelungirea contractului.

După câteva luni de reflecţie, atacantul de bandă parizian în vârstă de 23 de ani a decis să pună capăt incertitudinii şi să nu mai discute despre o eventuală prelungire cu PSG.

A fost o decizie de natură sportivă, întrucât propunerea clubului din capitală includea o majorare salarială substanţială.

Barcola, nemulțumit de statutul său

Barcola, în rolul de al 12-lea om, care evoluează adesea în bandă, nu a dorit să-şi prelungească înţelegerea în aceleaşi condiţii, cele care l-au lăsat pe banca de rezerve la ambele finale de Liga Campionilor.

Se pune întrebarea dacă alegerea lui Barcola duce automat la plecarea sa în această vară. Patru cluburi, Liverpool, Arsenal, Bayern Munchen şi Chelsea, s-au poziţionat deja, iar Chelsea a fost respinsă.

Barcola ştie că deznodământul va depinde şi de evoluţia pieţei europene a transferurilor în ceea ce priveşte extremele.

Demersul celor de la Real Madrid pentru atacantul lui Leipzig, Yan Diomande, o ţintă principală a parizienilor, cu care se ajunsese deja la un acord contractual în urmă cu câteva săptămâni, a schimbat datele problemei.

90.000.000 de euro este cota de piață a lui Bradley Barcola pe Transfermarkt.

Agerpres