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RB Leipzig a refuzat oferta de 100.000.000 de euro pentru Yan Diomande (19 ani) primită de la Liverpool, informează jurnalistul italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

Suma pretinsă de RB Leipzig pentru Yan Diomande

Conducerea celor de la RB Leipzig își dorește să primească cu 20.000.000 de euro mai mult decât propunerea omologilor de pe Anfield.

Șefii grupării germane se așteaptă ca evoluțiile lui Diomande de la CM 2026 să îi ridice cota de piață.

Extrema din flancul stâng a fost integralistă în victoria țării sale din Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0, din prima etapă a fazei grupelor.

În plus, cei de la RB Leipzig mizează pe faptul că mai multe cluburi vor intra în cursa pentru Yan Diomande, printre care și PSG, câștigătoarea Champions League din ultimele două ediții.

Yan Diomande, un fotbalist extrem de promițător

În Bundesliga precedentă, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei.

În vara anului 2025, RB Leipzig a plătit către Leganes pentru Diomande 20.000.000 de euro.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe Yan Diomande la 90.000.000 de euro.