După ce s-au chinuit să-l convingă pe Nico Williams de la Athletic Bilbao, catalanii s-au reorientat către alt campion european cu naționala Spaniei: Dani Olmo (26 de ani), mijlocașul de la RB Leipzig.

FC Barcelona a reușit să obțină acordul pentru transferul lui Dani Olmo și va plăti 55 de milioane de euro către Leipzig, sumă la care se vor adăuga și alte șapte milioane de euro din eventuale bonusuri, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Olmo a ajuns la un acord cu Barcelona pentru un contract valabil până în 2030, iar directorul sportiv Deco pare să fi fost factorul decisiv pentru această mutare.

Dani Olmo nu este străin de Barcelona. Este născut în orășelul catalan Terrassa și a făcut junioratul la Espanyol, iar apoi la FC Barcelona, unde a stat șapte ani.

???????????? EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.

€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.

Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF