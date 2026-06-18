Liverpool urmează să-l transfere pe Victor Munoz de la Osasuna, după ce a fost activată clauza sa de reziliere de 40 de milioane de euro (34,6 milioane de lire sterline).

Liverpool face al doilea transfer al verii: 40 de milioane de euro

Munoz, în vârstă de 22 de ani, face parte din lotul Spaniei pentru Cupa Mondială - şi potrivit BBC, Liverpool are personal în Statele Unite pentru a-i efectua controlul medical.

Newcastle a fost în discuţii pentru a-l transfera pe Munoz, după ce l-a vândut pe Anthony Gordon la Barcelona, dar Liverpool a câştigat cursa.

Munoz va deveni prima achiziţie a lui Liverpool de când Andoni Iraola l-a înlocuit pe Arne Slot ca antrenor principal la începutul acestei luni, informează news.ro.