NEWS ALERT Și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid: 130.000.000€

Și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid: 130.000.000€ La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a obținut acordul pentru un transfer important.

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yan diomandetransfer real madridReal MadridRB Leipzig
Din articol

După ce a reușit mai multe lovituri importante în această vară, în încercarea de a reconstrui echipa după ce Jose Mourinho (63 de ani) a preluat postul de antrenor, Real Madrid pare de neoprit pe piața transferurilor. Yan Diomande (19 ani), puștiul lui RB Leipzig, este următoarea țintă a echipei de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid s-a înțeles cu Diomande!

Inițial, prima ofertă făcută de Real Madrid, de 90 de milioane de euro plus încă 10 din eventuale bonusuri, a fost refuzată de RB Leipzig, dar se așteaptă ca spaniolii să revină cu o altă propunere, care ar putea fi pe placul grupării germane.

Între timp, Realul a ajuns la un acord cu jucătorul, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, situație în care s-a regăsit și PSG luna trecută. Nici parizienii nu renunță la ideea de a-l transfera pe Diomande și vor să facă o ofertă pentru a-l ”deturna” din drumul spre Madrid.

Jurnalistul Ben Jacobs a scris că germanii vor să încaseze o sumă fixă de 130 de milioane de euro, astfel că, momentan, există o diferență uriașă între cerere și ofertă.

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei. 

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro.

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