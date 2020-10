COLOSAL! Sahtior nu avea ZECE jucatori din cauza infectarii cu COVID, dar tot a batut-o pe Real intr-un meci ISTORIC! Golul egalizator din prelungiri al lui Real, anulat de VAR!

A fost criza in vestiarul lui Sahtior inaintea socului cu Real din prima etapa a grupelor Champions League!

Nu mai putin de 10 jucatori au fost indisponibili din cauza infectarii cu noul coronavirus. Chiar si asa, Sahtior a facut un meci fantastic si a castigat cu 3-2! La pauza a fost 3-0 pentru campioana Ucrainei. Tete a deschis scorul in minutul 29, apoi autogolul lui Varane (33) a marit avantajul echipei din Ucraina. Cu 3 minute inainte de pauza, Solomon a inscris pentru 0-3. In partea a doua, Real s-a chinuit sa revina.

Modric a marcat pentru 1-3 in minutul 54, cu un sut de 'Balon de Aur'. Au trecut doar 5 minute pana la reusita de 2-3 a lui Vinicius. Real a atacat pana la final, a si reusit sa schimbe tabela in prelungiri, insa VAR-ul a anulat golul. Valverde marcase, dar Vinicius, aflat in offside, se afla pe traiectoria mingii si l-a incomodat pe portarul lui Sahtior!