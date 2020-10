Gica Hagi ii da replica lui Ionut Lupescu dupa ce acesta i-a spus ca se autopropune la nationala: "Fiecare poate sa isi spuna opinia"

Ionut Lupescu a declarat in urma cu cateva zile faptul ca Gica Hagi se autopropune la nationala din mai multe motive.

Declaratia lui Ionut Lupescu l-a facut pe Gica Hagi sa infirme zvonurile cum ca acesta ar dori postul de selectioner. Hagi spune ca are incredere in continuare in Radoi si ca unele critici pe care el le-a zis au fost in mod constructiv.

"A fost o greseala a lui Lupescu. Cand m-am autopropus eu? Scuza-ma, fiecare poate sa isi spuna opinia, dar e eronat sa crezi asta. Avem antrenor, s-a inceput o nou campanie. Acolo e un antrenor tanar, care a facut bine la U21. A inceput bine si aici, apoi au avut probleme cateva meciuri. S-au lasat dusi de negativismul total din jur."

"Cel mai usor e sa arunci, sa dai in cel care poate sa plece, mai ales ca si Mirel a dat impresia asta prin declaratiile lui. Le-a dat curaj acestor persoane, acestor colegi sau acelor persoane care l-au criticat. Sa nu-si dea demisia! In spatele lui a iesit conducerea, a zis ca-l sprijina. Eu n-am avut norocul asta. De ce mai vorbim? Normal ca exista si persoane care spun opinii destul de precipitate si rapid", a declarat Gica Hagi pentru Telekom Sport.

Aceasta a fost declaratia lui Ionut Lupescu de acum cateva zile, cu privire la dorinta lui Hagi de a antrena nationala Romaniei:

"Vad ca Gica se tot autopropune, el vrea, pentru ca foarte multi jucatori au trecut prin Academia lui, ii cunoaste. Pe de alta parte, marea problema ar fi ca si-ar antrena propriul fiu si atunci vor incepe discutii. Mie chiar imi place Ianis, e talentat, are valoare, dar, indiferent ce-ar face Gica, s-ar isca tot felul de comentarii", a declarat Ionut Lupescu pentru Gazeta Sporturilor.